Sevgilisini kıskançlık nedeniyle tarlada bıçaklayıp kaçtı

Edinilen bilgiye göre, Sarıcalar Mahallesi’nde bulunan boş bir tarlada E.Y. (16) adlı genç kızın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerce ağır yaralı haldeki genç kız ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Genç kızı bıçakladığı tespit edilen erkek arkadaşı 17 yaşındaki E.Ş., polis ekiplerinin çalışması sonucu Sağlık Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide kaçmak üzereyken yakalandı. E.Ş.’nin ilk ifadesinde, “Kız arkadaşımla olayın olduğu tarlada buluştuk. Benden ayrılmak istediğini söyledi. Ben de hayatında başka birisi olup olmadığını sordum. Tartışmaya başladık ve yanımda bulunan bıçağı çıkararak karnına sapladım. Her şey bir anda oldu, çok pişmanım” dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Faruk Çidem

