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Sevgilisini vururken kendi kurşunu ile hayatını kaybetti

istanbul’da otobüs şoförlüğü yapan Taner Bayar, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen M.B ile telefonda tartıştı. M.B'nin evine giden Bayar, genç kadına kurşun yağdırdı. 7 kurşunun isabet ettiği kadın ağır yaralanırken seken kurşunlardan biri Bayar’ın karnına isabet etti. Bayar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sevgilisini vururken kendi kurşunu ile hayatını kaybetti

07 Ağustos 2017 15:01
Seken kurşun canından etti - Tıkla İzle

  Otobüs şoförlüğü yapan 35 yaşındaki Taner Bayar, iddialara göre ilişki yaşadığı 25 yaşındaki M.B ile telefonda tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Bayar, M.B'nin yaşadığı Fatih, Kumkapı Nişanca Mahallesi’ndeki evine gitti. Tartışmanın burada da devam etmesi üzerine Bayar, belinden çıkardığı tabancayla M.B'ye kurşun yağdırdı. Silahını peş peşe ateşleyen Bayar , genç kadını 7 yerinden vururken duvardan seken kurşunlardan biri de kendi karnına isabet etti. Vücudunun farklı bölgelerine 7 kurşun isabet eden M.B., kanlar içerisinde yere yığılırken duvardan seken kurşunla karnından yaralanan Bayar, düşerek merdivenlerden yuvarlandı. Hastaneye kaldırılan Bayar, hayatını kaybederken ağır yaralı kadının da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kendi silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden otobüs şoförü Taner Bayar, toprağa verilmek üzere memleketi Siirt’in Baykan İlçesi’ne gönderildiği öğrenildi. M.B'nin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

YAŞANANLAR KAMERADA

  Yaşanın olayın ardından ise geriye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler kaldı. Görüntülerde M.B'nin Pazar alışverişine çıktığı, 10 dakika sonra tekrar evine döndüğü görülüyor. Hemen ardından ise Taner Bayar’ın evine önüne geldiği ve sürekli hararetli bir şekilde telefonda konuştuğu görüldü. Evin önünden birkaç sefer geçen Bayar, son olarak apartmana girdiği görülüyor. Bayar, apartmana girdikten dakikalar sonra ise içerden gelen silah sesleri üzerine pazarda alışveriş yapan vatandaşların paniklediği görülüyor. Görüntülerin sonunda ise Taner Bayar ve yaralı kadının sağlık ekipleri tarafından sedye ile taşınarak hastaneye kaldırıldığı görülüyor.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırmasını sürdürüyor.

Mehmet Altunışık
 


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