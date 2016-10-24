Edinilen bilgiye göre, Bursa’da aşçı olarak çalışan Eyyüp İpek (35), eşi Şeyha İpek’i (25) ve 2 çocuğunu bir süre önce Adana’daki evine gönderdi. İddiaya göre, Adana’ya yerleşen Şeyha İpek ile mahalleden arkadaşı Cuma P. (19) arasında ilişki başladı. Şeyha İpek’in tekrar eşinin yanına döndüğü dönemde de bu ilişki devam etti. Şeyha İpek, 2015 yılı Mayıs ayında maddi sorunları gerekçe göstererek eşi ve çocuklarını terk edip babası Alaattin Öz’ün (49) Adana’daki evine döndü. Eşi Şeyha’nın sosyal paylaşım sitesinde hesabına giren Eyyüp İpek, eşinin Cuma P. ile ilişkisi olduğunu mesajlarından fark edince kıskançlık krizine girdi.

1 Ağustos 2015’te çocuklarıyla birlikte Adana’ya gelen Eyyüp İpek, aile büyüklerinin araya girmesiyle eşi ile barıştı. Bunun üzerine Şeyha İpek, iddiaya göre, Cuma P.'ye eşi ile barışmak durumunda kaldığını, öldürmesinin tek çare olduğunu söyledi. Gün içerisinde telefonda birbirlerini tehdit eden Eyyüp İpek ile Cuma P. akşam buluşmak üzere sözleşti.

Karasu mevkisinde buluşan Cuma P., Eyyüp İpek’i göğsünden bıçaklayarak öldürüp kaçtı. Olaydan sonra azmettirici olduğu ileri sürülen Şeyha İpek tutuklanırken, babası Alaattin Öz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis ise Eyyüp İpek'i öldüren zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlının bıçaklandığı yerde güvenlik kamerası olduğu tespit edildi. Yapılan tespitte polis, zanlının Cuma P. olduğunu belirledi ve şahsı bulmak için çalışma başlattı. Cuma P. ise arandığını öğrenince Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis merkezine gitti.

Gözaltına alınan Cuma P., hakkındaki cinayet suçlamasını kabul etmedi. Polis bir süre sonra güvenlik kamerasını izleterek "Bu sen değil misin" deyince, zanlı cinayeti kabul etmek zorunda kaldı.

Görüntülerde, olay yerine gelen zanlı bir süre bekliyor daha sonra ise Eyyüp İpek geliyor. Yan yana sokakta yürürken Cuma P. birden Eyyüp İpek'in kalbine iki kez bıçağı saplıyor ve daha sonra kaçıyor. İlk anda Eyyüp İpek, kaçan Cuma P.'yi kovalıyor ancak daha sonra hayatını kaybediyor.

Cuma P. polise verdiği ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürmek suçundan tutuklandı. Cuma P. hakkında kasten öldürme suçundan ömür boyu, Şeyha İpek ile babası Alaattin Öz hakkında ise azmettirme suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

Şeyha İpek’le yaklaşık 3 yıldır ilişkilerinin olduğunu anlatan Cuma P., savunmasında şunları söylemişti:

"Zaman zaman eşini ortadan kaldırmam yönünde beyanları oluyordu. Olay günü Eyyüp’le konuşmak istedim. Yanında oğlu vardı küfür ederek beni kovdu 'akşam konuşuruz' dedi. Arkadaşlarımla içki içtik. Akşam buluşunca yine küfür etti. Elini beline atıyordu, 'seni öldüreceğim' dedi. Bıçağı çıkartıp bir kere sapladım. Şeyha, 'ya komşumun altınlarını çal boşanmak için bana para sağla, ya da eşimi öldür' derdi. Ben kabul etmeyince de 'sen nasıl sevgiden bahsediyorsun, ne hırsızlık yapıyorsun ne de öldürüyorsun' derdi."

Cuma P. ile ilişkisini kabul eden Şeyha İpek ise, "Olaydan bir hafta önce Cuma ile ilişkimi bitirmek istedim ancak kabul etmedi. Kendisiyle eşimi öldürmesi konusunda konuşmadım onu azmettirmedim" diye savunma yapmıştı. Baba Alaattin Öz ise azmettirme suçlamasını kabul etmemişti. Mahkeme heyeti, Şeyha İpek’in tahliyesine karar vermişti.

Davanın son görülen celsesinde mahkeme savcısı araştırılacak bir husus kalmadığını belirterek mütalaasını vermiş, savcı, Şeyha İpek ile babası Alaattin Öz’ün delil yetersizliğinden azmettirme suçundan beraatlarına, Cuma P.'nin ise ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını istemişti. Mahkeme heyeti, karar verilmesi için duruşmayı ertelemişti.

Fatih Keçe