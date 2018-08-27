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Sevgilisiyle tek teker terörü estiren maganda yakalandı

İstanbul Çamlıca Tüneli, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda başına kask bile takmadan arkasındaki sevgilisiyle trafikte metrelerce motosikletle tek teker üstünde giderek terör estiren maganda, sivil trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Ehliyetine el konulan magandaya para cezası kesildi.

Sevgilisiyle tek teker terörü estiren maganda yakalandı

27 Ağustos 2018 09:36

İstanbul’da Çamlıca Tüneli, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir motosikletli maganda, başına kask bile takmadan arkasındaki sevgilisiyle beraber akan trafikte motosikletle metrelerce tek teker üstünde gitmişti. Yollarda adeta terör estiren maganda hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atmış, o anları da sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntülerin medyada yer almasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri harekete geçti.

Çamlıca Tünelinde tek teker terörü kamerada Çamlıca Tüneli’nde tek teker terörü kamerada

Sivil trafik ekipleri magandayı iş yerinde yakaladı 

Görüntüleri inceleyen ekipler, titiz çalışmaları sonucu magandanın kullandığı motosikletin plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan ekipler yaptıkları çalışma sonucunda magandanın Birkan S. (19) olduğunu belirledi. Magandanın Üsküdar’da olduğunu da tespit eden ekipler, dün akşam saatlerinde çalıştığı iş yerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Ehliyetine el konularak para cezası kesildi 

Gözaltına alınmasının ardından şubeye götürülen magandaya, “trafiği tehlikeye düşürmek” ve “tehlikeli şekilde araç kullanmak” suçlarından toplamda 216 lira para cezası kesilerek ehliyetine de el konuldu. İşlemleri tamamlanan şahıs, adli işlemleri yapılmak üzere Üsküdar Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi’ne sevk edildi.  

Doğan Can Cesur

 

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Toplam Yorum (1)

  • : 27 Ağustos 2018, Pazartesi 10:27
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    Allah aşkına böyle komik para cezası ile mi böyle olayların önüne geçilecek.!? bu trafik magandası trafikten men edilmelidir.!! yarın da ehliyetini geri alır ve kaldığı yerden devam eder.!! bu trafik magandalarına öyle ceza verilmeli ki akılları başlarına gelsin.!! ama bu tabii şu an için hayaldir.!!
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