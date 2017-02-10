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Sevgiliye hediyede yeni trend: Kadına kaş, erkeğe saç

Erkekte sırma saç kadında kalın kaş modası Sevgililer Günü’ne de yansıdı. Hal böyle olunca Sevgililer Günü’nde yeni trend; kadına kaş, erkeğe saç ekimi hediyesi oldu.

Sevgiliye hediyede yeni trend: Kadına kaş, erkeğe saç

10 Şubat 2017 10:18

Türkiye’ye Avrupalı turist akımı durdu iddiaları uluslar arası camiada söylenedursun, Avrupalılar bunun tam aksini ispat edecek şekilde ülkemize gelmeye devam ediyor. Özellikle sağlık turizmi kapsamında izlenen fiyat politikası ve kalite anlayışından dolayı cazibe merkezi haline gelen Türkiye, yaratıcı ve güncel kampanya paketleri ile yabancıların ilgisini her koşulda çekmeyi başarıyor. Sevgililer gününe sayılı günler kala ise yabancıların hediye trendi saç ve kaş ekimi oldu.
Konu ile ilgili Türkiye’de saç ekimi konusunda önemli bir yere sahip ve uluslar arası çalışmaları ve başarıları ile adından söz ettiren Medical Park Saç Ekim Üniteleri Yöneticisi Songül Alcı’nın görüşlerine başvurduk. Alcı,”Saç ekimi ve estetik konusunda Türkiye’nin ve Türk uzmanlarımızın yıldızı yurt dışında ciddi anlamda parladı. Bu anlamda Avrupa’ya nazaran sadece ucuz olmamız değil bizi cazip kılan. Gerçekten kaliteli hizmet veren çok değeri merkezlerimiz, çok uzmanlarımız, çok değerli hekimlerimiz var. Bu kalite uygun fiyatla birleşince haliyle cazibe merkezi haline geliyoruz. Sağlık turizmi yoğunluğu her dönem gözleniyor ancak özel günler, tatiller bunu bir kat arttırıyor. Biz yılbaşı dönemi de Noel tatilini fırsat bilen çok fazla Avrupalıyı ağırladık. Özellikle İspanyollar ve Almanlar Noel’de hem turistik tatil hem de saç ekimi için İstanbul’daydı. Aynı yoğunluk Sevgililer Günü’nde de gözleniyor. İnsanlar eskiden sevgiliye çiçek hediye ederdi. Sonra pırlanta, tatil v.s. derken bir dönem estetik hediyeler çok moda oldu. Birkaç yıldır da saç ve kaş ekimi de Sevgiler Günü hediyelerinin arasına girmeyi başardı.” dedi.

Dünyadaki moda ve trendler hediye alma anlayışına da şekil veriyor…
Saç ve kaş ekimi gibi konuların hediye edilmesinin sırma saç ve kalın kaş modası ile bağlantılı olup olmadığını sorduğumuz Songül Alcı,”Dünyada trend olan her şey insanların tercihlerine ve fiziklerine de yansıyor haliyle. Nasıl ki yüksek bel pantolon modası geri geldi bir dönem trend olan kalın kaş, gür saç modası da şu anda kadınların ve erkeklerin en büyük tutkusu. Ünlü, ünsüz, genç yaşlı herkeste bu akımı görebiliyoruz. Erkekler gür ve dolgun görünüşlü saçlara sahip olmak için saç ektiriyor. Bu kadar da değil sakal ve bıyık estetiği dediğimiz bir olay daha var. Sakal ve bıyığın da trend olması ile beraber bir süredir sakal ve bıyık ektirenler de oldukça fazla. Öte yandan kadınları artık kalın kaşlarla görüyoruz. Kalın kaşa sahip olmanın pek çok farklı yöntemi var. Ancak bunların arasında en doğal ve kalıcı olanı kaş ekimi… Dolayısı ile kadınlar da yoğun bir şekilde kaş ektiriyor diyebiliriz. Sevgililer Günü’nde bu tarz uygulamalar da sevgililer arasında hediye trendi oldu. Erkekler kadınlara kaş ekimi, kadınlar da erkeklere saç ekimi ya da sakal, bıyık ekimi hediye ediyor. Cazip kampanyalı sevgili paketleri de tercih edilirliği arttırıyor. Ayrıca nişanlı çiftler de evlilik öncesi ve yaza hazırlık aşamasında saç ve kaş ekimine yoğun ilgi gösteriyor.”şeklinde konuştu.
 

Etiketler: Medical Park Saç Ekim, Saç ve kaş ekimi, Songül Alcı


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