Sevgisine karşılık vermeyen kadını silahla vurup intihar etti

Olay, Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş merkezinde gece bekçisi olarak çalışan Hilmi Özbucak (73), tuhafiye dükkanında çalışan Fatma G. (31) isimli kadını sevgisine karşılık vermediği iddiasıyla tabancayla vurdu. Genç kadını göğsünden ve kolundan yaralayan Özbucak ardından tabancayla kendini vurdu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, 73 yaşındaki gece bekçisi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

