ShiffaHome Marka Yöneticisi Sevil Gülsoy, unutkanlık herkesin belli dönemlerde yaşadığı bir durum olduğunu belirterek hastalığın bir çok nedeni olabileceğini söyledi. Bunların başında B grubu vitaminlerin eksikliği olduğunu kaydeden Gülsoy, “Özellikle B-12, yanlış beslenme, genetik yatkınlık, tiroit fonksiyon bozuklukları gibi unsurlarda etkilidir. Ayrıca stres altında olmak, yaşanmış olumsuz olaylar da unutkanlığı tetikleyen unsurlardandır” dedi.

Günlük yaşantıda unutulan şeylerin dışında; evin yolunu unutmak, yapacağı otobüs ya da uçak yolculuğunu unutmak gibi sorunlarla karşılaşıyorsa rahatsızlığın ciddiyeti büyük olabileceğinin altını çizen Sevil Gülsoy, mutlaka uzman bir hekime danışılması gerektiğini açıkladı.

ShiffaHome Marka Yöneticisi Sevil Gülsoy, “Bitkiler modern tıp öncesi fazla kullanılmasıyla birlikte gelişen teknolojiyle daha derin araştırılmalara tabi tutulmuştur. Bu bitkilerden biri de ginkgo bilobadır. Ana vatanı Çin ve Japonya olan ginkgo biloba 1730 yıllarında Avrupa’ya getirilmiş ve buradan yayılmıştır. İlk defa 1855 yılında İstanbul ‘da da dikilmiş ve ülkemizde süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Ginkgo biloba günümüzde varlığını sürdüren hiçbir yakın türü ve benzeri olmayan kendine özgü bir ağaçtır. Binlerce yıldır Çin tıbbında kullanılan ginkgo, ABD ve Avrupa’da çok satılan bir besin takviyesidir. Özellikle Almanya ve Fransa’da reçetelere dahi girmiştir. Dünyada ekstresi en çok satılan ve bilinen bitkiler arasındadır” şeklinde konuştu.

Ginkgo bilobanın etken maddesi ginkgolit adı verilen bir çeşit glikozit olduğunu kaydeden Gülsoy, bu glikozitin beyin damarları içerisinde tabaka oluşumunu azaltarak kanın hızlı dolaşmasını, buna bağlı olarak hafıza zayıflığını azaltabildiğini bildirerek, “Beyine giden kan akışının artması, beyini besler ve odaklanmamızı arttırabilir. Ayrıca yapılan klinik çalışmalarda kulak çınlaması, Alzheimer hastalığına karşı fayda sağlayabileceğini göstermiştir. Yaşlılarda bunama belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Doğal bir antioksidandır. Ginkgo biloba doğal bir kan sulandırıcı olduğu için wafarin, aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız mutlaka hekim gözetiminde kullanmalısınız. Ayrıca antidepresan ilaçlarla birlikte kullanmamak gerekir” dedi.

Ginkgo bilobanın kişiler için önemli olan ekten maddelerinin suda çözünmesi çok az olduğu için ekstrakt halinde sıvı veya kapsül formunda kullanmak daha çok fayda sağlayacağının altını çizen Gülsoy, “Zira çayını içerek fayda görmek çok zor. Bu şekilde bitki veya Ekstrakt kullanımlarında hammaddenin doğru, iyi üretim koşullarında ve bilinçli bir şekilde kullanılma şekliyle faydaya dönüşebileceğini unutmayalım” ifalerini kullandı.

