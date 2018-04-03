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Sevilla Bayern Münih İdman Tv Az Tv canlı izle | Sevilla Bayern Münih kaç kaç ?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Sevilla ile Bayern Münih bu akşam karşı karşıya gelecek. Peki Sevilla Bayern Münih mücadelesi hangi kanalda ve saat kaçta? İşte detaylar...

Sevilla Bayern Münih İdman Tv Az Tv canlı izle | Sevilla Bayern Münih kaç kaç ?

03 Nisan 2018 16:08

Sevilla Bayern Münih canlı izle... UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında bu akşam İspanyol ekibi Sevilla Alman devi Bayern Munih ile karşılaşacak. Sevilla ilk maçta sahasındaki maçta avantajlı skoru alma peşinde iken bu sezon Beşiktaş'ı farklı bir skorla geçerek adını çeyrek finale yazdıran Alman devi Bayern Munih ise deplasmanda rakibini yenmenin planlarını yapıyor.İşte mücadele ile ilgili canlı yayın izleme bilgileri...

Sevilla Bayern Münih CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İKİ TAKIM HAKKINDA BİLGİLER

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çeyrek final oynayan takımlar arasında gole çevirme oranı en düşük takım Sevilla. Thomas Müller, Şampiyonlar Ligi'nde gol atmayı başardığı son 19 maçta yenilgi yüzü görmedi. Müller'in gol atıp takımının kaybettiği son Şampiyonlar Ligi maçı Aralık 2013'te oynanmıştı. Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde 2015/16 sezonu başından bu yana 28 maçta 22 gol attı. Bu süre zarfında turnuvada Polonyalı yıldızdan daha fazla gol atan iki isim var: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla şut pası atan isim Ever Banega.

Turnuvada 10 gole daha erken ulaşan sadece bir isim var: Adriano. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en az 15 şut girişiminde bulunan 43 oyuncu arasında gole çevirme oranı en yüksek oyuncu Ben Yedder. Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak çıktığı son 11 maçı da kazanan Juup Heynckes, bu alanda turnuva tarihinin en uzun galibiyet serisine sahip teknik direktör konumunda

Sevilla - Bayern Munih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 21:45'de başlayacak mücadele Tivibu Spor 3 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi bu sayfada yer alacak.

 

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