Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • Sevilla Manchester United AZ TV (İdman TV) canlı izle! Sevilla Manchester kaç kaç?

Sevilla Manchester United AZ TV (İdman TV) canlı izle! Sevilla Manchester kaç kaç?

Sevilla Manchester United canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçında İspanyol temsilcisi Sevilla İngiliz devi Manchester United'ı sahasında ağırlayacak. Sevilla İngiltere'ye avantajlı bir skorla gitmeyi hedeflerken Manchester United ise evine turun kapısını aralayacak bir skorla dönmeyi hedefliyor. Sevilla Manchester United canlı izle linki ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Sevilla Manchester United AZ TV (İdman TV) canlı izle! Sevilla Manchester kaç kaç?

21 Şubat 2018 11:10

Sevilla Manchester United AZ TV (İdman TV) canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçında Sevilla sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Üç sene üst üste UEFA Avrupa Ligi Kupasını müzesine götürmeyi başaran İspanyol temsilcisi Sevilla bu sene de Devler Ligi'nden başarılı olmayı hedefliyor. Sevilla evinde 16 ilk maçından avantajlı bir skorla çıkarak İngiltere'ye avantajlı gitmeyi hedeflerken Manchester United ise İspanya'dan çeyrek finalin kapısını aralayarak dönmeyi planlıyor. İki takım tarihleri boyunca sadece bir kez hazırlık maçında karşı kaşıya geldiler ve bu mücadeleyi Sevilla 3-1 kazanmayı başardı. Sevilla Manchester United AZ TV (İdman TV) canlı izle linki ve tüm detaylar haberimizde...

Sevilla Manchester United AZ TV canlı izle!

Sevilla-Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

21 Şubat Çarşamba günü saat 22:45'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 2 ve AZ TV kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detayları iha.com.tr'de olacak...

Manchester United'tan grup aşamasında muhteşem performans

Devler Ligi grup aşamasında A Grubunda yer alan Manchester United'ın rakipleri Basel, CSKA Moskova ve Benfica oldu. Bu grupta Manchester 6 maçta 5 galibiyet alarak 15 puan topladı ve grubu lider olarak tamamladı. United, rakip kalelere 12 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü. 

İspanyol temsilcisi Sevilla ise E grubunda yer aldı ve Liverpool, Spartak Moskova ve Maribor ile mücadele etti. Grubu İngiliz ekibi Liverpool, 12 puanla lider tamamlarken, Sevilla topladığı 9 puan ile Spartak Moskova'nın önünde grununu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.

AZ TV frekans bilgileri

Uydu İsmi: AzerSpace 1/Africasat 1a Kanal İsmi: AzTv Frekansı: 11175 Polarizasyon: H - Yatay Sembol Oranı: 27500 Fec Değeri: 5/6

Uydu Adı: AzerSpace 1/Africasat 1a Frekans: 11175 Polarizasyon: H – Yatay Sembol: 27500 Fec: 5/6

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç