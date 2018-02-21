Sevilla Manchester United AZ TV (İdman TV) canlı izle! Sevilla Manchester kaç kaç?

Sevilla Manchester United AZ TV (İdman TV) canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçında Sevilla sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Üç sene üst üste UEFA Avrupa Ligi Kupasını müzesine götürmeyi başaran İspanyol temsilcisi Sevilla bu sene de Devler Ligi'nden başarılı olmayı hedefliyor. Sevilla evinde 16 ilk maçından avantajlı bir skorla çıkarak İngiltere'ye avantajlı gitmeyi hedeflerken Manchester United ise İspanya'dan çeyrek finalin kapısını aralayarak dönmeyi planlıyor. İki takım tarihleri boyunca sadece bir kez hazırlık maçında karşı kaşıya geldiler ve bu mücadeleyi Sevilla 3-1 kazanmayı başardı. Sevilla Manchester United AZ TV (İdman TV) canlı izle linki ve tüm detaylar haberimizde...

Sevilla-Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

21 Şubat Çarşamba günü saat 22:45'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 2 ve AZ TV kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detayları iha.com.tr'de olacak...

Manchester United'tan grup aşamasında muhteşem performans

Devler Ligi grup aşamasında A Grubunda yer alan Manchester United'ın rakipleri Basel, CSKA Moskova ve Benfica oldu. Bu grupta Manchester 6 maçta 5 galibiyet alarak 15 puan topladı ve grubu lider olarak tamamladı. United, rakip kalelere 12 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

İspanyol temsilcisi Sevilla ise E grubunda yer aldı ve Liverpool, Spartak Moskova ve Maribor ile mücadele etti. Grubu İngiliz ekibi Liverpool, 12 puanla lider tamamlarken, Sevilla topladığı 9 puan ile Spartak Moskova'nın önünde grununu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.

AZ TV frekans bilgileri

Uydu İsmi: AzerSpace 1/Africasat 1a Kanal İsmi: AzTv Frekansı: 11175 Polarizasyon: H - Yatay Sembol Oranı: 27500 Fec Değeri: 5/6

Uydu Adı: AzerSpace 1/Africasat 1a Frekans: 11175 Polarizasyon: H – Yatay Sembol: 27500 Fec: 5/6