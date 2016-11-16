Proje kapsamında memeli izleme çalışmaları ve yaban hayatın yönetimine ilişkin birçok önemli veri elde edildi. Aynı zamanda birçok yaban hayvanlarının da ilginç davranışları fotokapanlara yansıdı.

Devam eden izleme projesi ile izleme kapsamına alınan büyük memeli hedef türlerinin yayılış alanları, yoğunlukları, habitat istekleri ve beslenme tercihleri ve bölgelerindeki yaban hayatı-insan çatışması belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi. Bu amaçla alanlara yerleştirilen fotokapanlara zaman zaman gülümseten ve yaşanan çevrenin sadece insanlara ait olmadığını hatırlatan ilginç görüntüler de yakalandı.

15 gün ara ile fotokapanı ziyaret eden meraklı ayı, objektiflere renkli selfie görüntüleri verdi.

Osman Aksu