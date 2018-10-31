Şevli, AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığına atandı

Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti Genel Merkezi Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalada bulunan Şevli, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, Sosyal Politikalar Başkanımız Dr. Betül Sayan Kaya'nın teveccühü ile tarafımıza tevdi edilen Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevini en iyi şekilde sürdürmek için gayret edeceğiz; Rabb'im mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.

Hamdullah Şevli kimdir?

1974 yılında Van'da doğdu. Van'ın tanınmış âlimlerinden merhum Feyzullah Şevli'nin oğludur. Annesi, Seyyid Sibğatullah Arvasî'nin torunudur. Küçük yaşlardan itibaren babasından ve amcası 20. Dönem Van Milletvekili Şaban Şevli'den Arapça Dilbilgisi ve Kur'ân ilimleri dersleri aldı.

İlkokul eğitimini Van İki Nisan İlkokulu'nda, ortaokul eğitimini Van İmam Hatip Lisesi ve liseyi Van Atatürk Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, Matematik alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 1996-2010 yılları arasında, araştırma görevlisi ve daha sonrasında yardımcı doçent olarak görev yaptığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin Matematik Bölümü Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü. 2010 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne geçti. 2011 tarihinde matematik bilim alanında doçent ünvanını aldı. 2016 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ilan edilen profesörlük kadrosuna atandı ve halen bu üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde fakülte kurulu üyeliği, enstitü yönetim kurulu üyeliği ve Fen Bilimleri Dergisi editörlüğü görevlerini yaptı. Belli dönemlerde Marmara Üniversitesi'nde de dersler verdi.

Uluslararası saygın dergilerde yayınlanmış makalelerinin önemli bir kısmı TÜBİTAK teşvik ödülüne layık görülmüştür. Amerika ve Rusya gibi birçok ülkede düzenlenen Uluslararası Kongrelere konuşmacı olarak davet edilmiş, Uluslararası sempozyumlarda Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu üyelikleri yapmış ve ABD, Güney Kore, Hindistan ve Macaristan'dan saygın birçok bilim insanı ile ortak projeler ve yayınlar yapmıştır. Proje koordinatörü olarak TÜBİTAK desteği ile lise öğretmenlerine yönelik eğitim çalışmalarında bulunmuştur. Türkiye de eğitim sistemi, Türkiye'de matematik eğitimi ve öğretimi üzerinde çalışmalar yapan ekipler içinde yer almıştır.

2015 yılında Ak Parti Van Milletvekili adayı oldu. Hamdullah Şevli, evli ve iki çocuk babasıdır.