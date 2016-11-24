Edinilen bilgiye göre, İzmit Yenidoğan Mahallesi Kayadibi Sokak’ta meydana gelen olayda bir fabrikada işçi olarak çalışan E.A. (30), evinde kendini iple asarak intihar etti. Sabah saatlerine işe gitmeyen E.A'yı yakınları merak etti. Kayadibi Sokak’ta bulunan 2 katlı evine giden yakınları ise genç adamı kendini iple asmış şekilde buldu. İntihar etmeden önce yakınlarına ‘Kimse ölümümden sorumlu değildir. Sevmek bana ağır geldi. Herkes hakkını helal etsin’ şeklinde not bırakan gencin intiharı ile ilgili polis soruşturma başlattı.

Mehmet Oğuzhan Altun