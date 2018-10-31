“Sevr'den Lozan'a Türkiye Cumhuriyeti Devleti Değerleri” konuşuldu

‘Sevr'den Lozan'a Türkiye Cumhuriyeti Devleti Değerleri' adlı konferansta açılış konuşmalarını İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya Gedik, Rektör Prof. Dr. Zafer Utlu, İHUAM Müdürü Prof. Dr. Berin Ergin, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şaduman Okumuş gerçekleştirdi. Konferansa Holding katılımcıları, İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Öğrencileri ve vatandaşlar tarafından ilgi büyüktü.

“Amacımız milli değerlerimizin korunması”

Önem teşkil eden, bilinmeyen konuları, yanlış bilinen konuları, güncel konuları yakalayarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyleyen İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya Gedik, “Amacımız son zamanlarda daha da fazla konuşulan bu tarihi konunun gerçeklerinin tamamen anlaşılması, kulaktan dolma değil tarihin derinliklerine inilerek irdelenmesidir. Üniversitemizin bu etkinliği düzenlemesinin sebebi, özellikle milli değerlerimizin korunması ve bunun da gençlerimiz sayesinde bir sonraki jenerasyona aktarılarak birlik içinde ve tek bayrak altında birleşmektir” dedi.

“Temel amacımız tarihin yalınlığı ile ortaya çıkartılması”

Konferansın amacının Sevr ile Lozan arasındaki geçiş süresinin tüm aydınlığı ile bilim insanları tarafından tartışılmasını sağlamak olduğunu söyleyen İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu, “Biz üniversite olarak her konunun ayrıntılı olarak tartışılmasından yanayız. Bu konferanslarımızı araştırma merkezleri kapsamında gerçekleştiriyoruz. Bunları gerçekleştirirken de temel amacımız tarihin yalınlığı ile ortaya çıkartılması. Lozan'ın bir başarı mı yoksa başarısızlık mı olduğunu çözümlemek istiyoruz. Bunun yanı sıra Sevr'in Türk milleti tarafından kabul edilmemesi ve buna karşı ciddi bir mücadele verilerek Cumhuriyetin kurulması bizim için bilinmesi gereken bir noktadır” diyen Utlu, günümüzde var olan milli veya yerli teknoloji kapsamında milli değerlere önem verdiklerini vurgulayarak, “Yerel değerleri sadece bilimsel anlamda veya fen anlamında ortaya çıkartmak değil, kendi milli ve yerel değerlerimizi kazanmaktır. Cumhuriyet bizim için 1923'de meydana çıkmış ve Türk milletinin şu anda var olmasını sağlayan bir değerdir ve bunu kabul etmemiz gerekiyor. Milli mücadelenin açıklığı ile ortaya konulması lazım. Neler yaşadıysak bunların gelecekte de yaşanılabileceğini farkına varıp; kendi üretimimizi, sanayimizi her alana yayabilmek için bunu mutlaka öğrenilmesi gereken bir nokta olarak ifade ediyoruz” dedi.

“Tüm insanlığı ilgilendiren bir konferans”

İnsan Hakları Merkezi'nin amacını, insan hakları konusunda gerek halkı gerekse öğrencileri bilgilendirmek olduğunu dile getiren İstanbul Gedik Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHUAM) Müdürü Prof. Dr. Berin Ergin ise, “Bu konuyu ele almamızın nedeni Lozan Barış Konferansı'nın bir insan hakları belgesi olmasıdır. Çünkü bu belge bu coğrafyada yaşayan tüm insanları ilgilendiriyor. Dil, din, ırk fark etmeden bu coğrafyada yaşayan insanların tümünü ilgilendiren hükümleri içeriyor. Sevr ve Lozan konularını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istikbali için gerekli olan bilgilerin tekrar edilmesini çok önemli bulduğumuz için bu konferansı düzenledik. Tarihte geçmişte yapılanları bilirsek daha rahat yol alabilir ve doğru kararlar verebiliriz” dedi.

