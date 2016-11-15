'Bodrum Masalı' dizi ekibini Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan ziyaret etti. Set ekibini ve oyuncuları ziyaret eden Gödekmerdan oyunculara ve set ekibine Bodrum’u tanıttıkları için teşekkürlerini sundu. Dizi çekimlerini de izleyen Gödekmerdan, ekibe her türlü desteği vereceğini de söyledi. Şevval Sam ve Timuçin Esen ile de muhabbet eden Gödekmerdan dizi ekibiyle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Şevval Sam Bodrumlu oluyor

Kaymakam Gödekmerdan’la konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı Şevval Sam, Bodrum’da taşınmayı düşündüğünü açıklayarak, “Bodrum’da olmak çok keyifli. Bodrum’un kışını hiç görmemiştim. Böyle güzel bir ortamda böyle güzel insanlarla çalışmak çok güzel. Bodrum’a yerleşmek gibi bir fikrim var. Koşullara bakacağım ve ilk defa kışı Bodrum’da geçireceğim. Bu iklimi çok seviyorum. Bu iklimde kışı eğer rahatça atlatabildiğimi görürsem kalırım artık burada. İstanbul’un kaosu yormaya başladı artık beni. O yüzden düşünüyorum Bodrum’a yerleşmeyi.

Albümler ardı ardına geliyor

Yeni albüm müjdesini veren Şevval Sam, “Dizi yoğun geçiyor ama bu benim müzik çalışmalarıma engel değil. Çocuklar için bir sürpriz hazırlıyorum. Yılbaşına kadar bir 'Ninniler' albümü çıkarmayı düşünüyorum. Onlara olan sorumluluğunu yerine getirmiş olacağım bir anlamda. 0-5 yaş gurubunun hayaller ve güzel duygular içerisinde uyuyacağı bir ninniler albümü hazırlıyorum. Albümde 10 şarkı ve 2 tanede öykü var. Şarkıları ben yaptım, öyküleri de ben yazdım. İnşallah çocuklara böyle bir sürprizim olacak. Severek yaptığım proje olan 'Toprak Kokusu' albümünün yenisi de ufak ufak hazırlanıyor. Ninnilerden sonra Toprak Kokusu 2 için çalışmalara başlayacağım” dedi.

İstanbul dışında dizi çekmenin güzelliğini anlatan ünlü oyuncu Timuçin Esen ise “Dizi çok güzel gidiyor. İstanbul dışında dizi çekmek bayağı keyifli ve çok rahat. Bir süredir Bodrum’dayız ve kafamız karışık kalsak mı gitsek mi diye. Yarı yerleştik zaten Bodrum’a insan düşünmüyor değil burada yaşamayı” ifadelerini kullandı.

Survivor yarışmacılarından Hilmi Cem ise yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyerek, “Dizi oturdu sayılır. Seyirci dizimizi sevdi. Yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Usta sanatçılarla oynadığım için çok şanslı hissediyorum kendimi okul gibi görüyorum bu diziyi” şeklinde konuştu.

Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan ise diziyi izlediğini ifade ederek, “Bodrum’un tanıtımına büyük bir katkı sağlıyor bu dizi. Buradaki dizi setini ziyaret ettik. Dizinin Bodrum turizmini etkileyeceğini düşünüyorum. Özellikle iç turizme büyük katkı sağlar. Dizinin Bodrum’a kış aylarında da hareketlilik getireceğini düşünüyorum” dedi.

Eren Ayhan



