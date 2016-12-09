Türkiye’nin en büyük uçak bileti sitelerinden Enuygun.com’un Seyahat Analisti Murat Ekinay, hem yeni yılı kutlamak hem de keyifli bir gece geçirmek için yurt içinde ve dışında eğlenceli tatil rotalarını tercih edenlerin sayısının oldukça arttığını söyledi. Yeni yılı farklı bir şekilde karşılamak için yurt içinde İstanbul, Uludağ; yurt dışında ise Berlin, Sidney, Rio de Janeiro, Dubai, Londra gibi yılbaşının en görkemli kutlandığı şehirlere gidilebileceğini belirten Ekinay, yılbaşında gidilebilecek en güzel şehirlere ait ilgi çekici detayları şöyle sıraladı:

"Londra: Tarihi ve eğlenceli...

Birleşik Krallık başkenti Londra yılın her döneminde olduğu gibi yılbaşında da gezginlerin favori destinasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. Her sene saatler gece yarısını gösterdiğinde havai fişekler ve ışık gösterileriyle aydınlanan şehirde, yılbaşı kutlamalarının değişmez adresi ise Trafalgar Meydanı oluyor. Havai fişek gösterilerini izlemek için kendinize Thames Nehri kenarında güzel bir yer tutarak, 2017'ye Londra'da girmenin tadını çıkarabilirsiniz. Üstelik şehir sadece yılbaşında eğlenmek için değil, yeni yıl ruhunu yaşamak için de en iyi yerlerden biri. Covent Garden ve Leicester Meydanı gibi yerlerde dolaşabilir veya artık şehrin efsanelerinden biri haline gelen kırımızı renkli telefon kulübeleriyle fotoğraf çektirebilirsiniz.

Uludağ: Yılbaşında kayak keyfi...

Yeni yıla adım atarken karlar arasında geri saymak isteyenler için en iyi adreslerden biri Uludağ. Kış aylarında ülkemizden ve yurt dışından kayak yapmayı sevenleri buluşturan Uludağ, 31 Aralık gecesinde tam bir eğlence ve keyif rotası haline geliyor. Dağda bulunan otellerde düzenlenen yılbaşı partilerine katılabilir ve sucuk ekmek keyfi yapabilirsiniz. Uludağ'da bu dönemde otel fiyatları biraz yüksek olabilir, fakat önceden rezervasyon yaptırarak uygun fiyatlı alternatifler bulma şansınız var.

Dubai: Sıcak kutlamaların adresi...

Eğer kar, kış ve soğuk hava bana göre değil diyenlerdenseniz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin her geçen yıl daha fazla popüler hale gelen şehri Dubai, yılbaşı kutlamaları için tam size göre. Şehirde yeni yıl kutlamalarına o kadar önem veriliyor ki, sadece birkaç dakika süren gösteriler için hazırlıklar aylar öncesinden başlıyor. Dubai'nin uzun sahilleri boyunca izleyebileceğiniz havai fişeklerin dışında sıcak kumlar ve deniz keyfi de burayı gezginler için farklı kılıyor. Dubai'de yeni yıla girdikten sonra dünyanın en büyük alışveriş merkezlerini gezerek uygun fiyata elektronik ürünler alabilir veya yeryüzünün en yüksek binası olan Burç Halife'nin seyir terasına çıkarak, bulutların arasından manzarayı izleyebilirsiniz.

Rio de Janeiro: Dünyanın öbür ucu...

Yılbaşında farklı bir kıtada hatta dünyanın öbür ucu sayılabilecek kadar uzakta girmeyi hayal edenler için en iyi seçeneklerden biri Brezilya'nın renkli şehri Rio de Janeiro. Dünyaca ünlü karnavalı ile bilinen şehirde yılbaşı kutlamalarının adresi Copacabana Plajı. Brezilya'nın farklı şehirlerinden ve dünyanın dört bir yanından gelenler tarafından doldurulan plaj yılbaşında adeta dev bir parti alanına dönüşüyor. Şans getirmesi için farklı renklerde giyinen katılımcılar burada sabaha kadar eğlenip, dans ederek yeni yılı selamlıyorlar.

İstanbul: Sabaha kadar süren partilerde eğlenin...

Yeni yıla ülkemizde eğlenerek girmek isterseniz rotanızı İstanbul'a çevirebilirsiniz. İki kıtayı buluşturan şehir yılbaşında da oldukça canlı ve heyecan verici bir yer. İstanbul'da kutlamalar genellikle kapalı mekanlarda düzenlenen eğlenceli partilerle gerçekleşiyor. Şehrin Taksim, Ortaköy, Kuruçeşme ve Bebek gibi hareketli merkezlerinde yer alan mekanlardan birine rezervasyon yaptırarak, yeni yılda eğlencenin sınırlarını zorlayabilirsiniz. Ayrıca Boğaz'da düzenlenen tekne turlarına katılabilir ve yeni yıla iki kıtanın ortasında girmenin tadını çıkarabilirsiniz. Üstelik bu dönemde birçok yerden İstanbul'a uygun fiyatlı uçak bileti bulma şansınız var.

Sidney: Yeni yıla daha erken girmek için...

2017'yi dünyanın diğer ucunda selamlamak isteyenler için en iyi alternatiflerden biri de Sidney. Avustralya'nın bu güzel liman şehri yeni yıla Türkiye’den tam 9 saat önce giriyor! Üstelik yılbaşında Sidney'de hava tıpkı Dubai ve Rio de Janeiro gibi denize girebilecek kadar sıcak. Sidney Opera Binası ve Liman Köprüsü üzerinden atılan havai fişekler şehri aydınlatırken, geriye doğru sayarak hayatınız boyunca unutamayacağınız bir anı yaşayabilirsiniz. Sidney'de aynı zamanda sevimli kanguru ve koalaları görebileceğiniz Taronga Hayvanat Bahçesi'ni dolaşabilir veya şehrin plajlarında denizin keyfini çıkarabilirsiniz.

Berlin: Açıkhava eğlencelerinin cazip rotası...

Tıpkı diğer Avrupa başkentleri gibi yeni yılı gece yarısına doğru başlayan çılgın partilerle kutlayan Berlin'de yılbaşı kutlamalarının adresi Brandenburg Kapısı. Havai fişekler ve renkli ışık gösterileri ile meydanda başlayan eğlence Berlin'in ünlü gece kulüplerinde sabahın ilk ışıklarına dek devam ediyor. Tarihi kapının hemen önünde düzenlenen dev sokak partisinde dünyaca ünlü DJ'lerin ve grupların performansları ile 2017'ye hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz".