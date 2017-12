‘Seyahat Listesi’nden ‘İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ne göndermeler

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu Galeri Aydın’da yeni yılın ilk sergisi, Güliz Baydemir Dabanlı’nın eserlerinin yer aldığı ‘Seyahat Listesi/ Travel Bucket List’ adlı sergiyle gerçekleşiyor. Sanatçı, insan eliyle yapılmış insansız mekanları resmettiği, rengi sembolik hatta kavramsal bir dil olarak kullanarak yalnızlık ve ıssızlık duygusunu izleyiciye fantastik bir atmosfer içerisinde aktarmış olduğu tuval serisinden sonra; ‘Seyahat Listesi/ Travel Bucket List’ serisinde yine var oluş sorununu ele alıyor. Gerçekliği sorgulatacak biçimde kurguladığı doğa görünümlerini, figürleri ve birtakım materyal sembolleri kompoze ettiği kolajlarda, rüya mekanlar oluşturarak çağımız toplumuna ayna tutuyor.

Sanatçının Noah’s Ark, Journey, Have a rest, Destination gibi isimler taşıyan işlerinde tüm olumlu bilgi ve içerikler ile olumsuz bilgi ve içerikler yan yana, iç içe kurgulanıyor. Sergi, Evrim Teorisi’nin temeli ve aynı zamanda kapitalizmin de en güçlü söylemi olan ‘Survival of the fittest’ kavramına göndermede bulunur.

Sanatçı, eserlerinde Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi piramidinin tepesinde yer alan ‘kendini gerçekleştirebilmek’ ihtiyacına gönderme yapıyor ve ‘serbest zaman’a ait tatil ve seyahat etkinlikleri, zenginliğin simgeleri olan cruise gemileri, yüzme havuzları ve güç sembolü hayvanları çalışmalarına yansıtıyor. Bunlara tezat olarak; en alt basamaktaki yeme içme barınma, güvenlik gibi temel ihtiyaçlarını sağlayabilmek için göç etmek zorunda kalan insanların yolculuk görüntüleri ise yine bir takım sembolik anlamlar yüklenmiş hayvan imajları ve mekan görüntüleri ile kurgulanıyor.

Güliz Baydemir Dabanlı’nın kişisel çalışmalarından oluşan ’Seyahat Listesi/Travel Bucket List’ adlı sergisi, 4 Ocak - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında İAÜ Sanat Galerisi Galeri Aydın’da sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Güliz Baydemir Dabanlı kimdir?

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü bitirdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde resim üzerine yüksek lisansını tamamladı. Yaptığı çalışmalar Türkiye’nin çeşitli şehirlerinin yanı sıra, İtalya, Yunanistan, Makedonya, Çin ve Japonya gibi birçok ülkede sergilendi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalı’nda Sanatta Yeterlilik eğitimini tamamlayan Dabanlı, aynı zamanda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapıyor.