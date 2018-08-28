Seydikemer’de 29 kaçak ile 7 organizatör yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Fethiye Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Karadere Mahallesi Yediburunlar mevkiinde deniz ortasında şüphelendikleri “Sarcastis” isimli 6 kişilik yelkenliyi durdurdu. Yelkenlide bulunan 3 kişiyi sorgulayan Sahil Güvenlik ekipler çok sayıda suç kaydı olduğunu belirledi. Yediburanlar mevkiinde ormanlık alanda kalabalık insan grubunu gören Sahil Güvenlik ekibi, durumu Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Sahil güvenliğin ihbarı doğrultusunda bölgeye giden jandarma ekipleri şüphelendikleri bir otomobilde organizatör oldukları değerlendirilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri ormanlık alanda yaptıkları aramada ise 20 Irak, 7 Filistin ve 2 İran uyruklu kaçak yakalandı. Eşen Jandarma Karakol Komutanlığına götürülen kaçaklar, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Sahil Güvenlik Ekipler tarafından yelkenliye, jandarma ekipleri ise otomobile el koydu. Gözaltına alınan ikisi yabancı uyruklu 7 kişinin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Murat Yalçın