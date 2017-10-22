Diğer
Kategoriler

Seydikemer’de cinayet

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişinin tartışması sonrası silahlar konuştu. Olayda bir kişi öldü.

Seydikemerde cinayet

22 Ekim 2017 22:48

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Kayadibi Mahallesi Saklıkent Kanyonu girişinde, Ali K. ile aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen İbrahim Baltacı arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali. K. yanında bulunan tabanca ile ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan İbrahim Baltacı, Fethiye’deki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan olayın ardından Ali K. jandarmaya teslim oldu. Yaşanan olayda hayatını kaybeden İbrahim Baltacı’nın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

Murat Yalçın
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç