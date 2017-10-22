Seydikemer’de cinayet

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Kayadibi Mahallesi Saklıkent Kanyonu girişinde, Ali K. ile aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen İbrahim Baltacı arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali. K. yanında bulunan tabanca ile ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan İbrahim Baltacı, Fethiye’deki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan olayın ardından Ali K. jandarmaya teslim oldu. Yaşanan olayda hayatını kaybeden İbrahim Baltacı’nın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Murat Yalçın

