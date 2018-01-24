Seydikemer'de trafik kazası; 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Rasim Kamil Yılmazerli yönetimindeki 48 E 6427 plakalı otomobil, Kavaklı mevkisinde karşı yönden gelen İbrahim Acar idaresindeki 48 GZ 543 plakalı otomobille ile kafa, kafa çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Nurgül Yılmazerli, 2 yaşındaki oğlu İsmail, Necmettin Ergün, Nazmi Onuk yaralandı. Vatandaşları haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Fethiye’deki hastanelerde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Fethiye - Antalya karayolu bir süre tek şeritten polis ekiplerince kontrollü şekilde yapıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile soruşturma devam ediyor.

Murat Yalçın

