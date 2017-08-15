Seydikemer'deki kazıda 2 bin 600 yıllık Mısır mührü bulundu

1988 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Kumluova Mahallesi’ndeki Letoon Antik Kenti’nde, 2015 yılında Letoon Kazı Ekibi tarafından başlatılan kazı çalışmalarında önemli bulgulara ulaşıldı. Antik teras duvarı ve basamaklı kaya sunağında devam eden kazı çalışmaları sırasında, Milattan Önce 6’ncı yüzyıla ait Mısır mührü (skarabesi) bulundu.

Gübre böceği görünümlü mavi renkli mührün ön yüzünde insan başı betimi, mühür yüzünde ise kanatlı, kuş başlı, arslan gövdeli yaratık figürünün yer aldığı belirtildi.

Antik Mısır’ın Naukratis Limanı’nda üretildiği anlaşılan mührün Mısır’ın bölgede Patara Limanı aracılığıyla kurduğu ticari ilişkileri göstermesi bakımından büyük önem taşıdığı kaydedildi. Mührün Letoon Antik Kenti’nin Mısırlı tüccarlarca saygı gören bir kült merkezi olduğunu da işaret ettiği belirtildi. Antik kente gelen Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık da bulunan gizemli mührü inceledi.

Mühür hakkında bilgi veren Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doktor Baki Demirtaş, "Bu bir mühür Mısır üretimi ve M.Ö. 610 yılına ait olduğu değerlendiriliyor. Antik Mısır’ın Naukratis Limanı’nda üretilmiş. Bu bize Antik Mısırlıların Patara Limanı aracılığıyla buraya gelerek, buradaki kutsallığa adapte olduklarını gösteriyor. Mührün bulunduğu konuma bakarsak, Mısırlı tüccarlar bu kente bir sunumda bulunuyor ve skarabe oraya bırakıyor. Mısırlıların bu kente verdiği önemi göstermesi açısından çok önemli bir buluntu. Restorasyonu yapılacak eser, kayıtların ardından müzede sergilenecek" dedi.

Murat Yalçın