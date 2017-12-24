Seydişehir- Antalya karayolunda trafiğe kar engeli

Dün gece saatlerinden itibaren ilçede etkili olan başlayan kar yağışı sonrası kara yolları ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için sürekli kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel'de bir çok sürücü kar ve tipi nedeni ile yolda kaldı. Seydişehir-Antalya karayolu üzerinde bulunan ve meydana gelen kazalar ile adı ölüm virajına çıkan bölgede de bir çok araç yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücüler karayolları ekiplerinin kürüme ve tuzlama çalışmasının ardından yollarına devam ederken polis ekipleri ise Marangozlar Kavşağında yaptıkları uygulamada zinciri ve kar lastiği bulunmayan araçlar ile çekici türü araçların geçişine izin vermedi.

İsmail Sünbül