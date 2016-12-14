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Seydişehir-Antalya yolu kısmen açıldı

Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar ve tipi nedeniyle gece saat 03.00 sıralarında araç trafiğine kapatılan Seydişehir-Antalya yolu kısmen trafiğe açıldı.

Seydişehir-Antalya yolu kısmen açıldı

14 Aralık 2016 16:21

Yoldaki kar ve tipinin neden olduğu buzlanma sonrası Karayolları ve bölge trafik ekipleri gece boyunca yolda kalan araçları kurtarabilmek için çalışma yaptı. Karın durması ile birlikte Karayolları ekipleri özellikle Alacabel mevkiinde kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Yolda kalan tır sürücüleri ise akşam saat 20.00'den bu yana yolda kaldıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Yolda kalan vatandaşlara Seydişehir Kızılay Şubesi tarafından kumanya dağıtıldı.

Seydişehir Kızılay Şube Başkanı Tevfik Balcı, sabah AFAD’ın kendilerini arayarak yolda kalan vatandaşlara yardımcı olmalarını istemeleri üzerine harekete geçtiklerini belirterek, “Karayolları önünde yüz araca kumanya dağıttık. Alacabel’e doğru devam ediyoruz. Burada kalan tırlara kumanya dağıtacağız. Daha sonra Antalya bölgesinde kumanya dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Tipinin yer yer etkisini devam ettirdiği yol, yaklaşık 12 saat sonra kısmen açılabildi. İlk olarak otobüslerin bölge trafik ekiplerinin eskortluğunda Alacabel’den geçişleri sağlanırken, diğer araçların ise geçişine şu an izin verilmediği öğrenildi.
 

İsmail Sünbül
KONYA 

Etiketler: Seydişehir


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