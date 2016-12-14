Seydişehir’ de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle Seydişehir- Antalya yolu 7. kilometresinden itibaren etkili olan kar ve tipi nedeni ile araçlar yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız olarak kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, yoldaki buzlanma nedeni ile birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi. Antalya’dan yüklediği meyve ve sebzeler ile 41 TV 351 plakalı kamyon ile yola çıkan Hüseyin Denizlioğlu Seydişehir’e 10 kilometre kala bulanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kar kürüme aracının arkasından çarparak yol kenarındaki kayalığa vurarak durabildi.

Kamyon sürücü Denizlioğlu yaptığı açıklamada, Antalya’dan yüklediği meyve ve sebzeleri götürmek üzere yola çıktığını söyleyerek, “Burası çok iniş, kar kürüme aracı önümde gidiyordu ama yol buzlanmış. İnsan ayakta duramıyor. Yüküm de biraz hafifti araba kaymaya başladı, imdatla, motor freniyle durdurmaya çalıştım ama gittikçe hızlandı. İlerisinin de çok iniş olduğunu biliyorum bu yolun mecburen arabayı şarampole atmak zorunda kaldım. Elhamdülillah büyük bir hasar yok. İnşallah yukardan gelecek olan sürücü arkadaşlar dikkatli olur, yol biraz sakat. Allah cümlemizi korusun” dedi.

Öte yandan Seydişehir Bölge Trafik İstasyon Amirliğine bağlı ekipler Marangozlar kavşağında yaptıkları uygulama ile TIR’ların geçişine izin vermezken, diğer araçların ise kar tipi lastiklerin yanı sıra zincir ve çekme halatlarının bulunup bulunmadığını kontrol ediyor.

İsmail Sünbül