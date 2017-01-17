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Seyfe Gölü ‘Buz Gölü’ne döndü

İç Anadolu Bölgesinin incisi Kuş Cenneti Seyfe Gölü, yurdu etkisi altına alan Sibirya soğuklarının ardından ‘Buz Gölü’ne döndü.

Seyfe Gölü Buz Gölüne döndü

17 Ocak 2017 09:54
Seyfe Gölü ‘Buz Gölü’ne döndü - Tıkla İzle

187 Kuş türünü bünyesinde barındıran ve nesli tükenmekte olan 27 çeşit kuş türüne de ev sahipliği yapan Seyfe Gölü Kuş Cenneti geçen hafta meydana gelen kar yağışı ve soğuk havanın etkisi ile ‘Buz Gölü’ne döndü.
Gölün son durumu hakkında açıklama yapan Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, "Gölde devam eden don nedeni ile bölgede yaşamakta olan kuşlar da soğuk hava şartlarından olumsuz etkileniyor.”dedi.

“Kuşların beslenmesi için köylü yemleme çalışması yapıyor”

Bölgede yaşayan köylünün kuşların soğuk hava şartlarından etkilenmemesi için yemleme yaptıklarını kaydeden Ömer Çetiner, “Köylülerimiz zaman zaman derneğimizle birlikte kuşlara yem bırakıyor. İnşallah yağışlar devam eder. Göle su girişinin engellenme nedenini ortadan kaldırırsak, gölde olan sululuk oranını arttırabiliriz. Seyfe, kuşların toplanma noktası göç yolu üzerinde olması nedeni ile kuşların uğrak yeri. 187 Çeşit kuş türünü bünyesinde barındıran Seyfe, 27 farklı kuş türüne de zaman zaman ev sahipliği yapmakta göç yolu olması nedeni ile kuşların tamamını aynı anda görme durumumuz yok. Kuşlar, toplanıyor, yemleniyor ve Seyfe’de dinleniyorlar. Yağışlar devam ederse Seyfe’de eski güzelliklerine ulaşır.” diye konuştu. 

Enderhan Öz
KIRŞEHİR 


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