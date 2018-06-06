Seyfe Gölünde kartpostallık görüntüler

Son dönemlerde yağmurun yağmasının ardından Seyfe Gölü’nde kuş hareketliliği başladı. Sabahın erken saatlerinde Seyfe Gölü’nde su ve kuşlar unutulmaz manzaralar oluşturdu. Seyfe Gölü’ndeki son durumla ilgili bilgi veren Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, gölde su tutulumunun sağlanması durumunda filamingo çeşitliliğin artacağını söyledi. Bölgede biyolojik çeşitliliğin korunması adına sivil toplum örgütleri ve ilgili kurumların ortaklaşa çalışması gerektiğini söyleyen Çetiner, "Seyfe Gölü Kuş Cenneti yöredeki, çevreye en büyük katkıyı sağlayan yerleşim alanlarından bir tanesi yağmurlarla oluşan su doluluğundan dolayı binlerce flamingonun Seyfe’de görülme şansı var. Ördek, angıtlar, martılar ve yerel kuşların şuanda Seyfe uğrak yerlerinden bir tanesi. Kuşların oluşturduğu görsel şölen bizleri mutlu ediyor. Kuşlar sonbahardaki dönüş yolunda Seyfe’yi toplanma ve dinlenme noktası olarak kullanıyorlar. Bu durum ise Seyfe Gölünün önemini biraz daha ortaya koyuyor” diye konuştu.