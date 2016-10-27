Ergenekon davası süresince adil yargılamayı etkiledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yeğeni Nihan Atasagun'un da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Özel yetkili mahkemelerinin kapatılmasının ardından İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar Seyfi Oktay, Kutbettin Kaya, Sefa Altıoğlu, Canfer Balçık, Tülay Bekar, Ali Hadi Emre ve Hüseyin Yıldırım ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, dava dosyasının Ergenekon davasıyla birleştirmesi talep edilerek 22 Eylül 2016 tarihinde İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildiğini ancak İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin henüz bir karar vermediğini belirtti. Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı Bilgin Uysal, dava dosyası ile Ergenekon dava dosyasının birleştirilmesi hususunda muvafakat sorulmasını istedi.

Dosya yeniden 4’üncü Ağır Ceza’ya gönderildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava dosyasıyla Ergenekon dosyasının birleştirilmesi konusunda muvafakatlerinin sorulması için dosyanın yeniden İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti. Duruşma 27 Aralık 2016 tarihine ertelendi.

İddianameden

“Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddianamesinde Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay’ın “Terör örgütüne üye olmak, kişisel verileri kaydetmek, yargı görevini yapanı etkilemek, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından 10 yıl 9 aydan 26,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Şüpheliler Avukat Tülay Bekar, Avukat Ali Hadi Emre, Avukat Mehmet Cengiz, Avukat Kudbedin Kaya, Emekli Albay Canfer Balçık ve Hüseyin Yıldırım’ın “Terör örgütüne üye olmak, yargı görevini yapanı etkilemek, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından 10 yıldan 22 yıla hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Şüpheliler Avukat Sefa Altıoğlu, eski Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel’in yeğeni Şehriban Nihan Atasagun, Ergenekon tutuklusu milletvekili Mehmet Haberal’ın kardeşi Ali Haberal ve oğlu Erkan Bülent Haberal’ın da “Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, yargı görevini yapanı etkilemek, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından 10 yıldan 22 yıla hapisle cezalandırılması isteniyor.

