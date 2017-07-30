Diğer
Kategoriler

Şeyh Edebali Türbesi'ne ziyaretçi akını

Bilecik Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Şeyh Edebali Türbesine ziyaretçi akını

30 Temmuz 2017 10:29

Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Bilecik'in tanıtım ve turizm faaliyetlerine büyük katkılar sağlayan Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, ülkenin dört bir köşesinden konuklarını ağırlıyor.

Konya ilçesi Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen turlar ile Bilecik’e gelen heyet, programları kapsamında Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini ziyaret etti. Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce, konuklarını ağırlayarak şehrin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi.

Heyetteki konuklara ayrıca; 36 Osmanlı Padişahının kendi devirlerine ilişkin bilgilerin barkod sistemi ile seslendirilmesini sağlayan cihazlar dağıtıldı.

Bilecik’e ve tarih şeridine olan hayranlıklarını ifade eden heyet, ziyaretleri kapsamında, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Gösteri Salonu'nda, Bilecik Fethi belgeselini izleyerek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Cem Kaan Toka


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!