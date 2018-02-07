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Şeyh Huruz köyü teröristlerden temizlendi

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şeyh Huruz köyünü teröristlerden temizledi.

Şeyh Huruz köyü teröristlerden temizlendi

07 Şubat 2018 16:46

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şeyh Huruz köyünü teröristlerden temizledi.

TSK: '999 terörist etkisiz hale getirildi'

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 oldu. TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 07 Şubat 2018 tarihinde, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. 

 

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