Şeyh Huruz köyü teröristlerden temizlendi

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şeyh Huruz köyünü teröristlerden temizledi.

TSK: '999 terörist etkisiz hale getirildi'

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 oldu. TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 07 Şubat 2018 tarihinde, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.