Seyidoğlu Gıda'dan 1 milyon liralık atıştırmalık yatırımı

Helva ve reçel üretimi yapan Seyidoğlu Gıda, 1 milyon TL yatırımla kurduğu yeni üretim birimiyle çocuklara yönelik atıştırmalık ürünler üretmeye başladı. Tahin, pekmez, meyve özü gibi geleneksel gıdaları çocuklara sevdirmek için yeni bir konsept belirlediklerini ifade eden Genel Müdür Mehmet Göksu, "Çocuklar için çok faydalı olan bu ürünleri maalesef aileler çocuklarına yediremiyor. Çizgi film karakterlerini kullanarak, yeni ve renkli ambalajlarla çocuklara bu gıdaları daha eğlenceli tüketecekleri bir ürün serisi hazırladık. Pedagog ve çocuk gelişimi uzmanlarından da destek alarak eğlenceli bir seri hazırladık. Çocuklara yönelik atıştırmalık pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Türkiye'de 140 milyon dolara ulaşan bu pazarda, makine parkuru ve Ar-Ge için 1 milyon TL yatırım yaptık. Çocuklar için ürettiğimiz Bandır Bandır adlı ürünümüze büyükler de rağbet gösteriyor" diye konuştu.

"Piyasalarda yaşanan durgunluğa rağmen yatırımlarımıza devam ediyoruz"

Dünya çapında çocukların beğendiği atıştırmalık ürünleri yerli ve milli lezzetlerle üretmeye başladıklarını anlatan Genel Müdür Mehmet Göksu, "Piyasalarda yaşanan durgunluğa rağmen yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan 10 milyon TL yatırımla inşaatına başladığımız fabrikayı tamamlamaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da ihracata yönelik yeni ürünler geliştiriyoruz. Çizgi film kahramanlarını kullanarak ürettiğimiz tahin pekmez karışımı ürünlerimiz çok ilgi gördü. Yüzde 100 meyveden ürettiğimiz meyve özü serisi ve kağıt helvalarımız da çok sevildi. Bandır Bandır adını verdiğimiz yeni ürünümüzü Latin Amerika, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihrac etmeye başladık. Tahin kreması, tahin pekmez ve kakao kremalı 3 yeni ürün çıkardık. Grissini çubuklarıyla çocuklar pekmez ve tahin gibi ürünleri severek tüketmeye başladı" diye konuştu.

140 milyon dolarlık pazara yerli üretim yapacağız

İç pazarda yaşanan daralmayı ihracatla aşmayı planladıklarını anlatan Göksu, "Dünyada snack olarak tabir edilen, atıştırmalık kültürü global anlamda 32 milyar dolarlık bir pazara ulaştı. Seyidoğlu olarak eğlenceli atıştırmalık gıdalar alanında uzun vadeli yatırımlarımıza devam edeceğiz. Genellikle yurt dışından ithal olarak gelen bu ürünler Türkiye'de 140 milyon dolarlık bir pazara ulaştı. Bu alanda üretime öncelik vererek ithalatın da önünün kesilmesine katkı sağlamak ve yerli ürünleri çocuklara sevdirmek istiyoruz" dedi.