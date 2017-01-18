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Seyir halindeki araba alev aldı

Bilecik’te seyir halindeyken alev alan otomobilini zor da olsa durduran sürücü olası bir faciayı önledi.

Seyir halindeki araba alev aldı

18 Ocak 2017 12:07

Alınan bilgilere göre; Ertuğrulgazi Mahallesi Paşayolu Sokak’ta seyir halindeki 11 EH 173 plakalı otomobil sürücü İbrahim Kılınç birden aracının ön tarafından dumanlar gelmeye başladığı gördü. Bayır aşağı doğru ilerleyen aracın güç bela durdurup içinden çıkan sürücü durumu hemen itfaiye ekiplerine haber. Olay yerine gelen ekipler otomobilin ön tarafından yükselen alevleri kısa sürede söndürdüler. Elektrik aksamından çıktığı iddia edilen yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü İbrahim Kılınç yanan araç içindeki zarar görmeyen eşyalarını topladı.

Öte yandan yaşanan bu olaydan 1 saat önce de Bahçelievler Mahallesinde seyir halindeki bir panelvan bir aracın alev aldığı ve ekiplerinin onu da söndürdüğü öğrenildi. 

İbrahim Sünetçi
 

Etiketler: alev, araba


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