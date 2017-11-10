Seyir halindeki araç alev alev yandı!

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Zonguldak’ın Devrek ilçesi Eski Mahalle’de meydana geldi. Mahsun Varhan idaresindeki 67 NB 313 plakalı araç nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Aracın motor kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü, kendisini panikle dışarı atıp itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Suüstü Arama Kurtarma Timi yangına erken müdahale ederek aracı tamamen yanmaktan kurtardı. Aracı yanan sürücü Mahsun Varhan olay yerinde bayıldı. 112 Sağlık ekipleri bayılan araç sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Fikri Erdem

