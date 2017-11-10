Diğer
Kategoriler

Seyir halindeki araç alev alev yandı!

Zonguldak’ta seyir halinde yanmaya başlayan otomobil paniğe neden oldu. Araçtan duman çıktığını fark eden sürücü, son anda kendisini dışarı attı.

Seyir halindeki araç alev alev yandı!

10 Kasım 2017 20:44

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Zonguldak’ın Devrek ilçesi Eski Mahalle’de meydana geldi. Mahsun Varhan idaresindeki 67 NB 313 plakalı araç nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Aracın motor kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü, kendisini panikle dışarı atıp itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Suüstü Arama Kurtarma Timi yangına erken müdahale ederek aracı tamamen yanmaktan kurtardı. Aracı yanan sürücü Mahsun Varhan olay yerinde bayıldı. 112 Sağlık ekipleri bayılan araç sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. 

Fikri Erdem
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç