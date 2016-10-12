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Seyir halindeki aracın üzerine ağaç düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'de üzerine ağaç düşen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


12 Ekim 2016 13:32

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki Keçidere yolu üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki aracın üzerine kavak ağacı devrildi. Edinilen bilgiye göre, Keçidere yolunun 3. kilometresinde 10 HH 856 plakalı araç seyir halindeyken üzerine kavak ağacı düştü. Kavak ağacının sıkıştırdığı araçta Ramazan Soysal olay yerinde hayatını kaybederken, Ömer Faruk Soysal ise İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan yaralı olarak çıkartılarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Taşkın Sarıca
BALIKESİR

Etiketler: ağaç, seyir halindeki araç


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