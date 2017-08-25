Seyir halindeki hafriyat kamyonu alev aldı

Olay, Malatya-Sivas karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru seyir halinde olan hafriyat kamyonundan bir anda alevler yükselmeye başladı. Sürücü, kamyonu hemen durdurarak kendini dışarı attı. Kamyon sürücüsü hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi de sürücü yaptı. Sürücü olay yerine yakın mesafede bulunan benzinlikten aldığı yangın söndürme tüpüyle alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Bu sırada aynı yönde seyreden beton mikserinin şoförü aracındaki su tankıyla müdahale ederek yangını söndürdü. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Erdal Akbuğa

