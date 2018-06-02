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Seyir halindeki kamyon devrildi, sürücüsü yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı..

Seyir halindeki kamyon devrildi, sürücüsü yaralandı

02 Haziran 2018 18:10

Alınan bilgilere göre; Bursa-Bilecik karayolunda seyir halinde bulunan 16 AAJ 83 plakalı kamyon, merkez Taşçılar Köyü yol ayrımında ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devirdi. Kamyon yan yatarak durabilirken, sürücüsü de yaralandı. Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Bilecik-Bursa karayolunda jandarma ekipleri trafiği kontrolü bir şekilde verirken, vinç yardımı kaldırılan kamyon sonrası trafik normale döndü.
Cem Kaan Toka
 

 

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