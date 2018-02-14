Seyir halindeki kamyonda yangın çıktı

Yangın, -Ankara karayolu 14. kilometresi Gürgendağı mevkisinde saat 00.30'da meydana geldi. Edinilin bilgiye göre, Giresun'dan Ankara'ya içinde plastik ve alüminyum malzeme ile hurda akülerinde bulunduğu hurda malzeme götüren Mehmet Teke idaresindeki 15 ES 431 plakalı kamyonda, seyir halindeyken yangın çıktı. Kamyonun üzerinden dumanların yükseldiğini gören Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri itfaiyeden yardım istedi. Kamyon şoförü aracı yolun kenarına çekerken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının kamyonda bulunan hurda akülerden çıktığı tahmin ediliyor. Soruşturma devam ediyor.