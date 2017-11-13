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Seyir halindeki LPG'li otomobil yandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan LPG’li otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü olayı yara almadan atlattı.

Seyir halindeki LPGli otomobil yandı

13 Kasım 2017 13:55

Olay, saat 12.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Mola kavşağında meydana geldi. Yusuf Zileli yönetimindeki 16 LN 636 plakalı LPG’li otomobil seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Aracı durdurup inen Zileli ve çevredekiler yangına müdahale etti. Tüm çabalara rağmen büyüyen yangını ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri söndürme tüpleriyle kontrol altına aldı. Daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın söndürüldü. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olay yerine gelen Zileli’nin eşi gözyaşlarına hakim olmadı.

Erdal Anak

Etiketler: antalya

 

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