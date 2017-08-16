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Seyir halindeki motosiklete silahlı saldırı: 2 ölü

Adana’da seyir halindeki bir motosiklete düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Seyir halindeki motosiklete silahlı saldırı: 2 ölü

16 Ağustos 2017 21:53

Olay, Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi Meydana Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 CUK 13 plakalı motosikletle seyir halinde olan Cumali Baysal ve Ömer Canpolat, S.H ve U.E isimli şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

S.H ve U.E 11 el ateş açarken, Baysal ile Canpolat ağır yaralandı. Baysal ve Canpolat kanlar içinde motosikletten düşerek yere yığıldı. S.H ve U.E düzenlendikleri silahlı saldırıdan sonra hızla olay yerinden ayrıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cumali Baysal ve Ömer Canpolat kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeleri otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şahısları yakalama çalışmaları başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Süleyman Cenk İdaye


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