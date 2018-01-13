Seyir halindeki otobüse tutunan patencinin tehlikeli yolculuğu

Ankara’nın en işlek yollarından Atatürk Bulvarı üzerinde patenci gencin yaptıkları, yürekleri ağızlara getirdi. Kızılay’dan Ulus istikametinde seyreden 456 hat numaralı EGO otobüsünün arkasına tutunan patenci genç, bu şekilde kilometrelerce yol kat etti. Akşam saatlerinde trafiğin hızla aktığı bulvarda, arkasındaki patenciden haberi olmayan otobüs şoförünün yaptığı manevralar nedeniyle genç birçok kez düşme tehlikesi atlattı. O anlar, otobüsün arkasında seyreden başka bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Caner Ünver

