Yangın, Zonguldak-Ereğli Karayolu’nun Sücüllü köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alper Günaydın idaresindeki 67 TP 589 plakalı otomobilden seyir halinde iken dumanlar çıkmaya başlayınca, diğer sürücüler selektör yaparak uyarıda bulundu. Aracını durduran sürücü sağ ön lastikten alevler çıktığını fark edince eşi ile birlikte otomobilden hızla uzaklaştı. Saniyeler içerisinde büyüyen yangın otomobili adeta alev topuna çevirdi. Yaşanan patlamalar nedeniyle diğer sürücüler yangın söndürme tüpleri ile araca yaklaşamayarak müdahalede bulunamadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken otomobil sürücü Alper Günaydın ile eşi Büşra Günaydın gözyaşlarını tutamadı.

Yangın nedeniyle Zonguldak-Ereğli karayolunun Zonguldak’a gidiş istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Seyir halinde başlayan ve otomobili alev topuna çeviren yangın ise diğer sürücüler tarafından cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi.

Jandarma ve polis yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Vedat Kılıç