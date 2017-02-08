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Seyir halindeki otomobil yandı, kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı

Elazığ’da seyir halinde olan bir araçta yangın çıktı. Aracını sağa çekip durduran kadın sürücü, yangına itfaiye müdahale ederken gözyaşlarını tutamadı.

Seyir halindeki otomobil yandı, kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı

08 Şubat 2017 10:36
Seyir halindeki otomobil yandı, kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı - Tıkla İzle

Olay, merkez şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde Sağlık Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba Umaç, idaresindeki 23 BK 068 plakalı otomobiliyle Keban istikametine seyir halindeyken aracın motor kısmından duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden kadın sürücü, hemen aracını sağ ara yola çekip, inerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Duman çıkan araç yanmaya başladığı anda olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri gelerek hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Kadın sürücü, itfaiyenin müdahalesini gözyaşı dökerek izledi. Yangına zamanında müdahale edilmesi sayesinde, aracın tamamen yanmasının önüne geçildi.
Polis, olay yerinde inceleme yaptı. 

Halil İbrahim Varlı
 

Etiketler: kadın sürücü, Seyir halindeki otomobil


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