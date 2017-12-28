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Seyir halindeki otomobile tüfekli saldırı

Samsun’un Bafra ilçesinde seyir halindeki otomobile tüfekle ateş açıldı.

Seyir halindeki otomobile tüfekli saldırı

28 Aralık 2017 22:49

Olay, Kavakpınar Mahallesi Cemiyet 5. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.(37) yönetimindeki 55 AC 426 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tüfekle ateş edildi. Kurşunun otomobilin arka kapısına isabet etmesi üzerine gaza basarak olay yerinden uzaklaşan otomobil sürücüsü, 100 metre ileride otomobilini terk ederek polis aradı. Otomobile ateş eden şahıs ise yaya olarak kaçtı.
Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
 

Ahmet Şükrü Uluçay
 

 

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