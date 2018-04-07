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Seyir halindeki tır alev aldı...!

Batman-Kozluk yolu üzeri İl Özel İdaresi yakınında alev alan seyir halindeki tır alev aldıktan sonra bomba gibi patladı.

Seyir halindeki tır alev aldı...!

07 Nisan 2018 16:26

Edinilen bilgilere göre, 06 SF 587 plakalı ponza taşı yüklü tır bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Aracında alevlerin yükseldiğini gören tır sürücüsü Metin Bozan aracı durdurdu. Ahlat’tan Batman'a ponza taşı götürdüğünü söyleyen şoför Metin Bozan, "Tırın her tarafından dumanlar yükselmeye başladı. Duyarlı vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Son anda benzin deposunun patlamasıyla alevler her tarafı sardı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi” dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.  

Osman Arslan

 

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