Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi Çevre Yolu viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan yüklediği 26 ton küspeyi Samsun'un Çarşamba ilçesine götürmek için yola çıkan Hasan Türedi (47) idaresindeki 52 LG 508 çekici, 19 FB 037 dorse plakalı TIR!ın, seyir halindeyken balatalarından çıkan yangın dorsenin arka lastiklerine sıçradı. Yangın sırasında lastik büyük bir gürültü ile patlayınca aracını durduran TIR sürücüsü, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Muammer Ay

SAMSUN