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Seyir halindeki TIR'da yangın çıktı

Samsun'da 26 ton küspe yüklü seyir halindeki TIR'ın balatalarından çıkan yangın lastikleri sarınca, itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü.


30 Ekim 2016 11:37

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi Çevre Yolu viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan yüklediği 26 ton küspeyi Samsun'un Çarşamba ilçesine götürmek için yola çıkan Hasan Türedi (47) idaresindeki 52 LG 508 çekici, 19 FB 037 dorse plakalı TIR!ın, seyir halindeyken balatalarından çıkan yangın dorsenin arka lastiklerine sıçradı. Yangın sırasında lastik büyük bir gürültü ile patlayınca aracını durduran TIR sürücüsü, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. 

Muammer Ay
SAMSUN 

Etiketler: seyir halindeki TIR, yangın


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