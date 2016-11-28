Edinilen bilgiye göre, Keşan ilçesinden Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi yönüne giden Ayhan Korkmaz yönetimindeki 39 SN 517 plakalı un yüklü kamyonda, elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, sürücü Korkmaz kamyonu güvenlik şeridine çekerek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu kamyon ve kasasında bulunan 50 çuval un kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Turgay Balcı