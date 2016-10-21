Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay dün gece saat 22.30 sıralarında Atatürk Bulvarı Öğretrmenevi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; Atatürk Bulvarı’ndan Batı Gazi Bulvarı istikametine seyir halinde olan 09 M 0555 plakalı midibüsün arka kapağı durağa gelmeden seyir halinde iken açıldı. Bu sırada iniş kapısına yakın yerde bulunan ve soy ismi belirlenemeyen Türkan isimli bir genç bayan midibüsün açılan kapısından yola fırladı. Başı asfalt zemine çarpan genç bayan olay yerine çağrılan ambulansla ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İbrahim Kılınç

AYDIN