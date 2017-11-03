Seyir halindeyken lastiği patlayan halk otobüsü paniğe yol açtı

Edinilen bilgiye göre, 20 BCR 51 plakalı belediye halk otobüsü Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi, Ziya Tıkıroğlu Caddesi üzerinde seyir halindeyken sağ arka iç lastiği patladı.

Yolcular panik yaşarken, dumanların otobüs içine girmesi ile paniğin arttığın otobüste şoför durağa yaklaşıp, yolcuları tahliye etti. Otobüs şoförü Halil Yatkın, sesi duyduğunda arkadan otobüse araç çarptığını sandığını fakat dumanı görünce ise lastik patladığını anladığı belirtti. Çevredeki esnaflarda otobüsün lastiğinin patlama sesi ile dışarı çıktıklarını belirtti. Sercan Yıldız adlı esnaf, “Sesi duyunca korktuk ve dışarı çıktık. Baktığımızda otobüste vatandaşlar iniyor, hepsi tedirgin bir birine bakıyor. Biz kaza oldu sandık fakat lastik patlamış” dedi. Lastiği patlayan otobüsün yerine yedek otobüs getirilerek, otobüs seferine devam etti.

Medeni Topaloğlu-Bayram Coşkun

