Seyircilerin arasına dalan deve 1 kişiyi yaraladı

Biga Belediyesi tarafından Çınarlık Parkı´nda, bu yıl 4´üncüsü düzenlenen geleneksel deve güreşleri, çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Güreşleri Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş ve vatandaşlar izledi.

Sahaya çıkan develer, birbirlerine üstünlük sağlamak için yaptığı mücadeleler nefesleri kesti. Güreş arenasının çevresinde tel örgülerin dışında güreşi izleyenler, rakibinden kaçan develer nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Müsabakası biten iki deve, görevlerliler tarafından yerlerine götürülürken ellerinden kurtuldu. Bu esnada seyircilerin arasına dalan develerden biri, bir kişinin üstüne düşerek, yaralanmasına neden oldu.

Safiye Tarı

