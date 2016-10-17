TFF 1. Lig’in 7. haftasında oynanan ve Eskişehirspor’un seyirci cezalı maçı Giresunspor karşılaşması öncesi 26 bin bilet basıldı. Cezalardan dolayı 4 maçtır takımlarına destek veremeyen taraftarlar, bu biletler ile Eskişehirspor’a en azından maddi olarak destek vermek istemişti. Kampanya ile kısa sürede 21 bin 300 bilet satılırken, son 4 bin 700 bilet kaldı. Türk spor tarihine seyircisiz maça bilet alarak damga vuran Eskişehirspor taraftarının, 26 bin bileti bitirerek kendi rekorunu geliştirmesine az kaldı. Atatürk Stadyumu önünde ve Köprübaşı’nda kurulan stantlarda satışları devam eden biletler, 20 lira karşılığında taraftarlarla buluşuyor.