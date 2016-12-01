Diğer
Kategoriler

Seyit Onbaşı törenle anıldı

Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından biri olan, tek başına kaldırdığı 275 kiloluk top mermisiyle savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı, ölümünün 77’nci yıl dönümünde Rumeli Mecidiye Tabyasında düzenlenen törenle anıldı.

Seyit Onbaşı törenle anıldı

01 Aralık 2016 17:17

Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Rumeli Mecidiye Tabyasında düzenlenen anma törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Eceabat Kaymakamı Murat Uzunparmak, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Ramazan Etik, Eceabat Belediye Başkanı AK Partili Adem Ejder, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli ile Seyit Onbaşı’nın torunları Muhammet Yıkar, Şaban Çabuk ve Bayram Özçetin katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Tabyada bulunan ve Seyit Onbaşının top mermisini kaldırdığı anı sembolize eden topun önüne çelenk bıraktı. Ardından Alan Başkanlığı görevlisi Sıdıka Eser, Çanakkale Savaşları ile Seyit Onbaşı’nın kahramanlık hikayesini anlattı.
Seyit Onbaşı’nın torunu Muhammet Yıkar, törende yaptığı konuşmada, Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları’ndan sonra Havran köyünde 21 yıl yaşadığını söyledi. Muhammet Yıkar, “Seyit Onbaşı, köye döndükten sonra 10 yıl boyunca kimseye, ‘ben harp anında top kaldırdım, gemi batırdım dememiş.’ Mütevazı bir şekilde, bir gün dağa odun toplamaya, bir gün keçi çobanlığı yapmaya, ertesi günü odun satmaya gidiyor. 10 yıl sonra Havran’a gelen Atatürk, sohbet ettiği Seyit Onbaşı’ya, savaşın kaderini değiştirdiğini söylemiş ve kendisine maaş bağlamak istemiş. Ancak Koca Seyit, görevini yaptığını belirtip maaş istememiş. Daha sonra zeytinyağı fabrikasında hamallık yapmış. Hamallık yaptığı yıllarda üşüttüğü için zaruriye olup, 50 yaşında vefat etmiş” dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de törende bir konuşma yaptı. Kaşdemir, “1915’te de hava çok soğuktu. Fakat o kahraman insanlar, vatan için, bugünlerimiz için, bizler için burada çok zor şartlar altında, cansiperane bir vatan mücadelesi, namus mücadelesi verdiler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi bizler de o yüksek ruhlu ecdadın torunları olarak, onlara layık olmak adına buradayız ve kendilerini rahmetle ve saygıyla anıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Seyit Onbaşı’nın torunlarına çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Kuran Tilaveti ve dua yapılmasının ardından tören, pilav ikramıyla sona erdi.

Gürkan Düzenli

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç