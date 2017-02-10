FETÖ tutuklusu Seyidoğlu Baklavaları'nın sahibi Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıl hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ’ye "himmet" adı altında para aktarılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan iş adamları Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında iddianame düzenlendi. Savcılığın 80 sayfadan oluşan iddianamesinde, her iki şüphelinin de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

YÜKSEK HİMMETE GÜLEN’DEN PLAKET

Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece 28 Ekim 2016 tarihinde tutuklanan şüpheli Serdar Seyitoğlu’nun, "himmet" adı altında iş adamlarından para toplayıp örgüte aktardığı ve toplanan paraların büyük rakamlara ulaşması nedeniyle örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından kendisine ödül olarak plaket, takke, seccade ve tespih gönderildiği öne sürülmüştü. Aynı soruşturma kapsamında şirket ortaklarından iş adamı Mustafa Seyidoğlu da tutuklanmıştı.

Başak Akbulut